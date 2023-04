イギリス在住のある夫婦が現地時間13日、夕食のために宅配ピザを注文したが、1時間以上待っても届く気配がなかったためキャンセルした。しかしまもなくして、ピザを抱えた警察官が夫妻の自宅を訪ねてきた。警察官は宅配中のドライバーが薬物運転の疑いで逮捕されたことを夫妻に伝え、その車の中に宅配中のピザがあることに気づいて立ち寄ったそうだ。英ニュースメディア『The Mirror』が伝えた。

英ウェスト・ヨークシャー州ブラッドフォードに暮らすトニ・ロブソンさん(Toni Robson、34)と夫のポールさん(Paul、41)は4月13日、宅配ピザチェーン店「ドミノ・ピザ(Domino’s pizza)」で夕食のピザを注文した。

しかし注文から1時間半が経ってもピザが届かず、夫妻は電話をかけてキャンセルした。その後、夕食を食べそびれた2人がサンドイッチを作ろうとしていたところ、玄関のドアをノックする音が聞こえたという。

トニさんは、当時の状況をこう振り返っている。

「空腹だった私たちは、ピザの代わりにフィッシュフィンガーサンドイッチを作ろうとしていました。私と夫のどちらが作るか揉めていると、玄関のドアをノックする音がしたんです。驚いたことに、そこには警察官がいたのです。警察官に『今夜ピザを注文しましたか?』と聞かれた夫は『ええ、そうです』と答えました。そして注文したペパロニパッションピザを受け取りました。」

「警察官によると、宅配ドライバーが薬物運転の疑いで逮捕され、その車の中にあったピザに気づいて届けてくれたそうです。私たちの家がすぐ近くだったので、寄ってくれたのでしょう。ピザは少し冷めていましたが、サンドイッチよりはずっと美味しかったです。」

ウェスト・ヨークシャー警察の広報担当者は同日、46歳の男がブラッドフォードのハーデン地区で薬物運転容疑により逮捕されたことを発表し、留置場に向かう途中で男を車に乗せたままトニさん宅にピザを届けたことを明らかにした。

トニさんは今回の出来事について「私たちの家族や友人もピザを届けてくれた警察官の話を面白がっていました。ウェスト・ヨークシャー警察に感謝しています」と語ったが、一方で警察車両が夫妻の自宅に立ち寄ったことを批判する意見もあり、英国の利益団体「TaxPayers’ Alliance」のデジタルキャンペーンマネージャーであるジョー・ベントレ氏(Joe Ventre)は「時間を無駄にした警察官の行為は、納税者に悪い印象を与えるでしょう」と見解を示している。

なおドミノ・ピザの宅配部門担当者は「すべてのドライバーは入社時に安全運転講習を修了しています。私たちは事件についてコメントすることはできませんが、今回の件に関する警察の捜査に協力しています」と述べている。

画像は『The Northern Echo 2023年4月20日付「Police drop off Domino’s pizza after delivery driver is arrested」(Image: UGC)(Image: Google Maps)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 上川華子)