ÀÄ³ØÂç¡¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¡¡¥»¥ó¥Ð¥Äà¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥ß¥ëáÁûÆ°¤Ç»ýÏÀ¡ÖÉé¤±¤ë¤Ê¹â¹»µå»ù¡ª¡×
¡¡Âè£¹£¹²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤ÇÁí¹ç£³°Ì¤À¤Ã¤¿ÀÄ³ØÂç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬à¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥ß¥ëáÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£±£¸Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿Âè£¹£µ²óµÇ°ÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤ÎÂè£±»î¹ç¤Ç»³Íü³Ø±¡¹â¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ÅìËÌ¹â¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤Ï¡¢½é²ó¤ËÀèÆ¬¤Î¶â»ÒÏÂ»Ö¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬Áê¼êÍ··â¼ê¤ÎÅ¨¼º¤Ç½ÐÎÝ¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¥é¡¼¥º¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¤¬£×£Â£Ã¤ÇÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥ß¥ë¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°½ªÎ»¸å¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤¿°ìÎÝÎÝ¿³¤«¤éÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤ò½ä¤ê¡¢ÅìËÌ¹â¤Îº´Æ£ÍÎ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÌîµå¤òÂç¿Í¤¬»ß¤á¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤Èµ¿Ìä»ë¡£ÆüËÜ¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ï¡Ö¹â¹»Ìîµå¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ï½¾Íè¤è¤ê¿µ¤à¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅöÏ¢ÌÁ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ÎÍò¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸¶´ÆÆÄ¤Ï£±£¸Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¤³¤ó¤Ê´ÉÍý¼Ô¡Ê¿³È½¡Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡©¡¡À¤¤ÎÃæ¸ÄÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤òÉî¿«¹Ô°Ù¤·¤Æ¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ©¸Â¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Éé¤±¤ë¤Ê¹â¹»µå»ù¡ª¡¡¹â¹»Ìîµå¤Ï·¯¤¿¤Á¤Î°Ù¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡ª¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°Õ¸«¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¿³È½¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÉî¿«¹Ô°Ù¤Ç¤¹¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤òÇÓ½ü¤¹¤ëÉ÷½¬¤ÏÈ¯Å¸¤òÁË³²¤¹¤ë°ìÍ×°ø¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿³È½¤Ï¤Þ¤º¸ý½Ð¤·¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£