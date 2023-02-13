È¾±Êµ×Åª¤ËÉÔÏ«½êÆÀ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ÄŽ¢ÇÛÅö³ôÅê»ñ¤³¤½²¦Æ»¤ÎÅê»ñË¡Ž£¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤ë6¤Ä¤ÎÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÇÛÅöÂÀÏº¡ØÇ¯´Ö100Ëü±ß¤ÎÇÛÅö¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëºÇ¹â¤Î³ô¼°Åê»ñ¡Ù¡Ê¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£³ô¼°Åê»ñ¤Ç¤â¡ÖÂçÉÏÌ±¡×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¥¼¥í
ÇÛÅö³ôÅê»ñ¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÅê»ñË¡¤Ê¤Î¤«¡©
¤½¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÇÛÅö³ôÅê»ñ¤Î¡Ö°ÌÃÖ¤Å¤±¡×¤ä¡ÖÆÃÄ§¡×¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°Åê»ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ðËÜÃæ¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤á¤ë½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Î¥¤¥í¥Ï¤òºÇ½é¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°Åê»ñ¤ÇÍø±×¤òÆÀ¤ëÊýË¡¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ2¤Ä¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¡×¤È¡Ö¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤Ï¡¢¹ØÆþ¤·¤¿³ô¤¬Çã¤Ã¤¿»þ¤è¤ê¤â¹âÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÇäµÑ¤·¤ÆÍø±×¤òÆÀ¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Åê»ñË¡¤Ç¤¹¡£
³ô¼°Åê»ñ¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤Î¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÅÙ¤Î¼è¤ê°ú¤¤ÇÂç¤¤ÊÍø±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ØÆþ»þ¤è¤ê¤â³ô²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Íø±×¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÂçÉÙ¹ë¡×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¡ÖÂçÉÏÌ±¡×¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¸«Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¤Åê»ñË¡¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¤Ï¡¢³ô¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î´ë¶È¤¬Íø±×¤ÎÃæ¤«¤é³ô¼ç¤ËÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¡ÖÇÛÅö¶â¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍø±×¤òÆÀ¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Åê»ñË¡¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÇÛÅö¶â¤ò¼ç¤ÊÌÜÅª¤È¤·¤¿³ô¼°Åê»ñ¤ò¡ÖÇÛÅö³ôÅê»ñ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛÅö³ôÅê»ñ¤Ï¡¢¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë³ô¤òÇäÇã¤·¤ÆÍø±×¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åê»ñÀè¤Î´ë¶È¤¬Íø±×¤ò¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î³ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÇÛÅö¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÇüÂç(¤Ð¤¯¤À¤¤)¤ÊÅê»ñ»ñ¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¡ÖÂçÉÙ¹ë¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯¡ÖÂçÉÏÌ±¡×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤¹¡£
»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÃÏÆ»¤ËÍø±×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤ÎÅê»ñË¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë³ô¼°Åê»ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤È¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¤Î¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤«¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤äÀ¸¤Êý¤¬Ê¬¤«¤ìÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÇÛÅö³ôÅê»ñ¤ÎÃíÌÜ¤¹¤Ù¤6¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ
»ä¤Ï¸½ºß¡¢ÇÛÅö³ôÅê»ñ¤Ë¼´Â¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÇÛÅö³ôÅê»ñ¤Ë¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÇÛÅö³ôÅê»ñ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ6¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¥ÎÏ¡¡Û´ë¶È¤¬Íø±×¤ò¾å¤²Â³¤±¤ì¤Ð¡¢È¾±Êµ×Åª¤ËÇÛÅö¶â¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë
ÇÛÅö³ôÅê»ñ¤Î°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤½¤Î´ë¶È¤¬Íø±×¤ò¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢³ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢È¾±Êµ×Åª¤ËÇÛÅö¶â¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ý¤Á³ô¤òÇäÇã¤·¤Æ¤½¤Îº¹±×¤ò²Ô¤°É¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬Ì²¤Ã¤¿¤ê¡¢Í·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¡¢Åê»ñÀè¤Î´ë¶È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È²Ô¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÇÛÅö¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ç¤Ï²¿¤â¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À³ô¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢µæ¶Ë¤ÎÉÔÏ«½êÆÀ¡Ä¡Ä¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¥ÎÏ¢¡Û´ë¶È¤ÎÍø±×¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÇÛÅö¶â¤âÁý¤¨¤ë
Åê»ñÀè¤Î´ë¶È¤¬Íø±×¤ò¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢³ô¼ç¤ËÊ¬ÇÛ¤¹¤ëÇÛÅö¶â¤âÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÎÍ¥½¨¤Ê¼Ò°÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡¢»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÇÛÅö¶â¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼ç¤ÎÎ©¾ì¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Û¤É´ò¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´ë¶È¤¬ÁýÇÛ¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢ÇÛÅö¶â¤Ï¥É¥ó¥É¥ó¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¥ÎÏ£¡Û³ô²Á¤ä»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Ê¤¤
¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡×¡Ê¾Ú·ô¤Ê¤É¤Î²Á³ÊÊÑÆ°¤ÎÅÙ¹ç¤¤¡Ë¤¬¹â¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Åê»ñÀè¤Î´ë¶È¤¬Íø±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÇÛÅö¶â¤ÎÊ¬ÇÛ¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³ô²Á¤ä»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤ò²á¾ê¤Ë°Õ¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ô¼ç¤È¤·¤Æµ£Á³(¤¤¼¤ó)¤È¹½¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ã¸¡¹¤È¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
³ô²Á¤ÎÆ°¤¤ËÆ°ÍÉ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡×¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î·Ð¸³¤Ç¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î·Êµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤»þ¤Û¤É¡¢¡ÖÇÛÅö¶â¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿´¶¯¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¸³èÀß·×¤·¤ä¤¹¤¯ºÆÅê»ñ¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½
¡ÚÌ¥ÎÏ¤¡ÛµëÎÁ°Ê³°¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë
ÇÛÅö³ôÅê»ñ¤Ï¡¢µëÎÁ¤Ê¤É¤ÎÏ«Æ¯¼ýÆþ¤ÎÂ¾¤Ë¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤ÎÃì¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÅ¬¤·¤¿Åê»ñË¡¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤¬¡Ö¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Ï³ô¼ç¤ÎÊý¤Ë´Ô¸µ¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¶â³Û¤ÎÂç¾®¤Ï¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢1Ç¯´Ö¤ËÆÀ¤é¤ì¤ëÇÛÅö¶â¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î³ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÇÛÅö¶â¤¬Æþ¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¼ýÆþ¤ÎÌÜ½è¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢À¸³èÀß·×¤ÎÌÌ¤Ç¤âÂç¤¤Ê°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¥ÎÏ¥¡ÛÇÛÅö¶â¤Ï¼«Í³¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½
»ä¤ÏÇÛÅö³ôÅê»ñ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÇÛÅö¶â¤ò¡Ö»ñËÜ¼ýÆþ¡×¤È²ò¼á¤·¤Æ¡¢ËèÆü¤Î»Å»ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¡ÖÏ«Æ¯¼ýÆþ¡×¡ÊµëÎÁ¡Ë¤È¤ÏÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï«Æ¯¼ýÆþ¤Ï¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤Î¸½ºß¤ÈÌ¤Íè¤ÎÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤ª¶â¤Ç¤¹¤¬¡¢»ñËÜ¼ýÆþ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸¯¤¦¤«¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ»ä¤¬¼«Í³¤Ë·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤È¿©»ö¤äÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸³èÈñ¤ä¤ª¾®¸¯¤¤¤ÎÉÔÂ¤òÊä¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÉô¤òºÆÅê»ñ¤·¤Æ¡¢³ô¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶âÁ¬Åª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òºÆÅê»ñ¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÇÛÅö¶â¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤â¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¤ò¼êÊü¤·¤Æ³ô¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÇÛÅö³ôÅê»ñ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇËÜ¿Í¤Î¼«Í³¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿½ÀÆðÀ¤Î¹â¤µ¤â¡¢ÇÛÅö³ôÅê»ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¥ÎÏ¦¡ÛÇÛÅö¶â¤Ï²ÈÂ²¤ä»ÒÂ¹¤Ë°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
ÇÛÅö¶â¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤ò½êÍ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÄÂÂß¼ýÆþ¤ä¡¢ËÜ¤Î°õÀÇ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö¸¢Íø¼ýÆþ¡×¡Ê¼«Ê¬¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¸¢Íø¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¼ýÆþ¡Ë¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³ô¤Î½êÍ¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºÊ¤ä»Ò¶¡¤¬¤½¤Î¸¢Íø¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤ä»ÒÂ¹¤Îº£¸å¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡¢Âç¤¤Ê°Â¿´ºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢ÇÛÅö³ôÅê»ñ¤¬¡Ö¤¤¤«¤Ëº£¤Î»þÂå¤ËÉ¬Í×¤ÊÅê»ñ¤Ç¤¢¤ë¤«¡©¡×¤¬¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÇÛÅö³ôÅê»ñ¤¬¡Ö²¦Æ»¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÛÅö¶â¤Ï¡Ö¼ç»ºÊª¡×¤ÎÍýÍ³
³ô¼°Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢³ô²Á¾å¾º¤Ë¤è¤ëÍø±×¤ò¡Ö¼ç»ºÊª¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢ÇÛÅö¶â¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÖÉû»ºÊª¡×¤ä¡Ö¤ª¤Þ¤±¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¤Î¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°Åê»ñ¤Î¡Ö²¦Æ»¡×¤ÏÇÛÅö³ôÅê»ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÛÅö¶â¤¬¤½¤Î¡Ö¼ç»ºÊª¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³ô¼°Åê»ñ¤ÎËÜÍè¤Î¼ñ»Ý¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é¤ª¶â¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸µ¤Ë´ë¶È¤¬´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤½¤ÎÍø±×¤Î°ìÉô¤ò³ô¼ç¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬³ô¼°Åê»ñ¤ÎËÜ¶Ú¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÇÛÅö³ôÅê»ñ¤ò²¦Æ»¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢ÇÛÅö¶â¤ò¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¹çÍýÅª¤ÊÅê»ñ³èÆ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê»ñÀè´ë¶È¤Î·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤¬¼«¼Ò¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢»ä¤¬ÇÛÅö¶â¤ò¼ç»ºÊª¤È¹Í¤¨¤ëÍýÍ³¤¬¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢3·î´ü·è»»¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢4·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ·è»»ÆâÍÆ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¡¢¡Ö·è»»¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¤¤¯¤éÇÛÅö¶â¤ò½Ð¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ºÇ½ª·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Öº£´ü¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇÛÅö¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤ÏÇÛÅö¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÍ½ÁÛ¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Öº£´ü¤Î³ô²Á¤¬¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤«¡©¡×¤òÍ½Â¬¤·¤¿¤ê¡¢Ã´ÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
³ô²Á¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÃ´ÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂçÀÚ¤Êºâ»º¤ò°Ñ¤Í¤ëµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤«¤éÀè¤â°ÂÄê¤·¤¿Íø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤ò¼ç»ºÊª¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£³ô¼°Åê»ñ¤ÇÍø±×¤ò¾å¤²Â³¤±¤é¤ì¤ë2¥¿¥¤¥×
³ô¼°Åê»ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢ÇÛÅö³ôÅê»ñ¤ÎÄìÎÏ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢ÇÛÅö³ôÅê»ñ¤Î¼ÂÂÖ¤äËÜÅö¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÍø±×¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤òºÇÍ¥Àè¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼«Ê¬¤Ç¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤´ë¶È¤Î³ô¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î³ô²Á¤ÎÆ°¤¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤Ê¤¬¤éÇäÇã¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢·ë¶É¤Ï¡ÖÂà¾ì¡×¤ä¡Ö°úÂà¡×¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Âà¾ì¤È¤Ï¡¢¡ÖÅê»ñ¹Ô°Ù¤òÄü¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÁê¾ì¥¹¥é¥ó¥°¤Ç¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤Æ³ô¼°Åê»ñ¤ò¡Ö¤ä¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¾õ¶·¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
°úÂà¤Ï¡¢¼«¤é¤Î°Õ»×¤Ç³ô¼°Åê»ñ¤«¤é¿È¤ò°ú¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
³ô¼°Åê»ñ¤ÇÍø±×¤ò¾å¤²Â³¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÁê¾ì¤ÎÆ°¤¤òÆÉ¤ßÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤´¤¯°ì°®¤ê¤Îµ©Í¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ÇÛÅö³ôÅê»ñ¤Ê¤É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÄ¹´üÅê»ñ²È¡×¤Ç¤¹¡£
ÇÛÅö³ôÅê»ñ¤Ï¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÍø±×¤òÆÀ¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡ÖÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î»þ´Ö¼´¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ì¤Ð¡¢¤ä¤¬¤ÆÍø±×¤òµý¼õ¤Ç¤¤ëÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖµÞ¤¬¤Ð²ó¤ì¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ©Í¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¦Æ»¤ÎÇÛÅö³ôÅê»ñ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÁýÇÛ¡×¤Ç³ô¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤âÌÙ¤«¤ë
ÇÛÅö³ôÅê»ñ¤Î°ìÈÖ¤Î³Ú¤·¤µ¤È¶¯¤ß¤Ï¡¢ÇÛÅö¶â¤Î¡ÖÁýÇÛ¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁýÇÛ¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤¬³ô¼ç¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¬ÇÛ¤¹¤ëÇÛÅö¶â¤¬Á°´ü¤è¤ê¤âÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁýÇÛ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¸þ¾å¤Ë¤è¤ëÁýÇÛ¤Ï¡ÖÉáÄÌÁýÇÛ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤ËÁýÇÛ¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÉáÄÌÁýÇÛ¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎÁÏ¶È²¿½½¼þÇ¯¤Ê¤É¤ÎÀáÌÜ¤ÎºÝ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡ÖµÇ°ÁýÇÛ¡×¤ä¡¢¸ÇÄê»ñ»º¤òÇäµÑ¤·¤¿¤Ê¤É¡¢²¿¤é¤«¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÍýÍ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡ÖÆÃÊÌÁýÇÛ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁýÇÛ¤È¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤ÇÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢10±ß¤ÎÇÛÅö¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ë¶È¤¬¡¢ËèÇ¯1±ß¤º¤ÄÁýÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÇÛÅö¶â¤Ï10Ç¯¤Ç20±ß¤ËÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î³ô¤òÇÛÅö¶â¤¬10±ß¤Î»þ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÇÛÅö¶â¤Ï2ÇÜ¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢10±ß¤Î»þ¤Ë50Ëü±ß¤ÎÇÛÅö¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ê¤é¤Ð¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬2ÇÜ¤Î100Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÇÛÅö¶â¤Ï¡¢10Ç¯Á°¤Ï12±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯3·î´ü¤Ë¤Ï32±ß¤ËÁýÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10Ç¯Á°¤ËÇ¯12Ëü±ß¤ÎÇÛÅö¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤º¤Ã¤È³ô¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢32Ëü±ß¤ÎÇÛÅö¶â¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î10Ç¯´Ö¡¢¤¿¤À³ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢³ô¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´ë¶È¤¬ÁýÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¼õ¤±¼è¤ëÇÛÅö¶â¤Ï2.6ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ÇÛÅö³ô¤Ë¤Ï¡Ö¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¹þ¤à¡×¤è¤¦¤ÊËâÎÏ¤¬¤¢¤ë
À¤¤ÎÃæ¤Î·Êµ¤¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Åê»ñÀè¤Î´ë¶È¤¬´èÄ¥¤Ã¤ÆÍø±×¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÇÛÅö¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¡¢ÇÛÅö³ôÅê»ñ¤¬¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¶¯¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ÌÜÀè¤ÎÍø±×¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç·ë²Ì¤òµá¤á²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
1Ç¯¤ä2Ç¯¤ÎÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¡¢»ñ»º¤ò3ÇÜ¤È¤«10ÇÜ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤âÆñ¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£
ÇÛÅö³ôÅê»ñ¤ÇÀ®²Ì¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÇÄã¤Ç¤â10Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¼´¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ÎÆ°¤¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¤Ë¡¢Ã¸¡¹¤È³ô¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢10Ç¯¤ÏÂ³¤±¤ë¡×¤ÈÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï°Õ³°¤ËÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö10Ç¯¤Ï´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤â¡¢¤½¤Î´Ö¡¢¤º¤Ã¤È²æËý¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÇÛÅö¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢ÁýÇÛ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÛÅö¶â¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Ç¤Ä¤Í¤Ë³Ú¤·¤ß¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë»Ï¤á¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î³Ú¤·¤µ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤ò¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡Ö¾Â¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ¤Ç¤â¤½¤Î³Ú¤·¤ß¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Ã¤×¤ê¤È¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÛÅö³ôÅê»ñ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡Ö¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊËâÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
ÇÛÅö ÂÀÏº¡Ê¤Ï¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤í¤¦¡Ë
Åê»ñ²È
³ØÀ¸»þÂå¤Ë³ô¼°Åê»ñ¤ò»Ï¤á¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢ÇÛÅö³ôÅê»ñ¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¡£Âç·¿³ô¤òÃæ¿´¤ËÅê»ñ¤·¡¢ÊÝÍÌÃÊÁ¤Î9³ä¤ÏÇÛÅö¶â¤¬Ç¯¡¹Áý¤¨¤ë¡ÖÁýÇÛÌÃÊÁ¡×¤¬Àê¤á¤ë¡£Twitter¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï7Ëü5000¿ÍÄ¶¡£ËèÆü¡¢ÇÛÅö³ôÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤¬½é¤ÎÃø½ñ¤È¤Ê¤ë¡£
----------
¡ÊÅê»ñ²È ÇÛÅö ÂÀÏº¡Ë