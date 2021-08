2021年7月23日に東京オリンピックの開会式が行われました。この開会式の8Kムービーの海賊版がファイル共有サイトで出回り、史上初の海賊版8Kムービーとして話題になっています。

Tokyo Olympics Opening Ceremony is The First Mainstream 8K Rip on Pirate Sites * TorrentFreak

https://torrentfreak.com/tokyo-olympics-opening-ceremony-is-the-first-mainstream-8k-rip-on-pirate-sites-210731/

2021年7月23日に開催された東京オリンピックでは、これまでのオリンピックと同様に開会式の様子がテレビ放送やネットストリーミングサービスでライブ中継され、複数の国では4Kや8Kでの高画質なライブ中継が実施されました。中でも、NHKは世界で唯一、(PDFリンク)8K・22.2チャンネルでのライブ中継を実施しました。

そして、2021年7月27日には、ファイル共有サイトに東京オリンピック開会式の8Kムービーの海賊版が投稿されました。このファイルは容量が134.99GBで音声が22.2チャンネルで記録されていたとのこと。BitTorrent関連のニュースサイト・TorrentFreakは「投稿されたファイルの出どころは明らかになっていません。しかし、この海賊版8Kムービーのファイル形式や音声形式はNHKが放送したライブ中継と一致しています」と述べ、海賊版8KムービーはNHKが放送した8Kライブ中継を基にしていると推測しています。

TorrentFreakによるとファイル共有サイトに海賊版8Kムービーが投稿されるのは今回が初めてとのこと。しかし、TorrentFreakは「8Kムービーを再生するには、8Kに対応したムービー再生アプリや高性能なハードウェアが必要です」「投稿されたファイルにはダウンロードした人物から『再生できない』という旨のコメントが付けられていました。8Kムービーの流出は、現時点では大きな問題にはならないと思います」と指摘しています。

なお、ビデオリサーチによる調査では東京オリンピック開会式の視聴率は関東で56.4%、関西で49.6%とかなり高い数字だったことがわかっていますが、アメリカではシドニーオリンピック以降の夏季五輪で最も少ない視聴者数を記録したことでも話題になっています。

「東京2020オリンピック」開会式のNBCでの視聴者数は過去6回の夏季五輪中継で最低水準だったことが判明 - GIGAZINE

NHKは、記事作成日の2021年8月2日以降もバドミントン・陸上・サッカー・卓球・バレーボール・閉会式の8Kライブ中継を行い、2021年8月25日に開催予定のパラリンピックでも複数の競技で8Kライブ中継を行う予定です。