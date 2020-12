政府主導の「値下げ」旋風吹き荒れる中、 KDDI が新サービスを発表しました。「データ使い放題」を武器に、人気サービスとのセット割引をさらに拡充していきます。詳細は以下から。◆速報記事【速報】 au が月額3760円で使い放題の「データMAX 5G with Amazonプライム」発表、Netflixとの組み合わせも可能に | Buzzap!【速報】auで「DAZN」提供へ、5Gとのセット割引も | Buzzap!【速報】auが5Gエリア一気に拡大へ、既存周波数(3.5GHz帯)をさっそく転用開始 | Buzzap!◆発表会の様子満を持してスタートしたau新サービス発表会。「みんなの5G」を銘打たれています。5Gスマホの販売台数は順調に推移。2020年度末には200万台に届く見通しです。5G用に割り当てられた電波は今までよりも周波数が高く「Sub-6(3.7GHz帯、4.0GHz帯)」はともかく「ミリ波(28GHz帯)」のカバーエリアは非常に限られますが、auは今月から既存の周波数帯(3.5GHz帯)も活用。5G基地局を一気に拡大していきます。携帯電話料金値下げの風が吹き荒れる昨今。auの特徴といえば魅力的なサービスを組み合わせたセット割引。今年3月に提供開始されたNETFLIXとTELASAをデータ使い放題の5G回線と組み合わせた「データMAX 5G Netflixパック」を皮切りに、auはさまざまなサービスを取り込んできました。「動画配信サービスを契約しているから大容量通信が必要」というユーザーは決して少なくなく、組み合わせてお得になることもあって非常に満足度の高いauのセットプラン。上記のような「サービスがネットワークを選ぶ」時代に、新たな選択肢が登場することになりました。それが12月11日(金)から提供される「データMAX 5G with Amazonプライム」。データ使い放題とAmazonプライムを6ヶ月間、月額3760円で利用できます。動画配信、音楽配信はもちろん「送料無料」などの特典もあって非常に便利なAmazonプライム。「AmazonプライムとNetflix」といった風に組み合わせて契約しているユーザーも多いのではないでしょうか。そんな人に「データMAX 5G Netflixパック(P)」登場。NETFLIXとのセットプランの料金そのままにAmazonプライムが付いてきます。対象年齢が29歳にまで拡大された「ワイド学割」にも対応。データ使い放題単独より、セットプランを契約したほうがお得です。さらに国内キャリア初の試みとしてスマートスピーカー「Amazon Echo」シリーズをau +1 collectionに追加。データMAX 5G with Amazonプライムに加入して購入すると、毎月190円が24回割り引かれます。スマートスピーカーを使いたいものの「固定回線がない」「Wi-Fiの設定が面倒」などの悩みを抱えているユーザーであっても……Amazonデバイスおよびau HOMEデバイスの一部に向けて、電源に挿すだけで簡単にWi-Fi環境を構築できる「無線LAN STICK」と「無線LAN STICKプラン(auスマホとセットで3年間月額250円)」が提供されます。これらはauがAmazonと協業してきた結果によるもの。Amazonプライムセット割引を先んじて提供したドコモを追撃する内容です。そして今回のもう一つの目玉が、あのスポーツ配信サービスの提供。ドコモに続き「DAZN」をauが提供します。auユーザーであれば対象の5Gプラン加入で3ヶ月無料。4ヶ月目以降も毎月110円が割り引かれます。5Gを駆使したサービスを拡充していくau。データ使い放題サービスにNETFLIX、Amazonプライム、DAZN、Apple Music、YouTube Premium、TELASA、Paravi、FOD PREMIUM、smash.を組み合わせた最強の布陣で展開していきます。◆プレスリリース■データ使い放題で「Amazonプライム」がついてくる料金プランを月額3,760円から提供開始 〜従来プランと同額で「Amazonプライム」を満喫できるプランも登場〜■Amazon Echoシリーズと接続可能なルーターを発売開始 〜自宅にネット環境がなくても、月額250円でスマホのデータをシェアして利用可能〜■スポーツ専門の動画配信サービス「DAZN」の3カ月間無料提供を開始 〜4カ月目以降はご利用料金から月々110円割り引き〜■22歳以下ならデータ使い放題プランが月額900円から利用可能に。「auワイド学割」がさらにおトクに割引を拡大■5Gサービスエリアの拡大に向けた取り組みについて 〜既存周波数のNR化を推進し、3.5GHz帯の5Gサービスを2020年12月中旬から開始〜

