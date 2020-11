ブルーレイ&DVDが11月20日(金)にリリースされた映画『ドクター・ドリトル』。本作の紹介とともに、11月14日(土)にカフェ「LITTLE SPICE THE CAFE ミライ」にて開催されたホームパーティー試写会の模様をレポートする。

100年も愛されているベストセラー待望の映画最新作。動物と会話できるドリトル先生は、名医だが変わり者。森の中で動物たちとひっそりと暮らしていたが、イギリス女王が不治の病に倒れたと聞き、個性豊かな仲間たちと共に、女王を救える唯一の治療法を求め冒険へと旅立つ!『アベンジャーズ』『シャーロック・ホームズ』シリーズのロバート・ダウニーJr.(ジョン・ドリトル先生役)をはじめ、動物の声優陣にはエマ・トンプソン、ラミ・マレック、トム・ホランドら個性豊かな顔ぶれが集結した。

ブルーレイ&DVDの発売を記念して、11月14日(土)に“映画と食”を通じた地域活性化を目指すカフェ「LITTLE SPICE THE CAFE ミライ」にてホームパーティー試写会が開催された。映画ランドで実施した招待企画に当選したご家族が参加された本イベントは、『ドクター・ドリトル』(日本語吹替版)の上映はもちろん、カフェ「LITTLE SPICE THE CAFE ミライ」こだわりのドリンク&デザートが無料で楽しめる嬉しい特典付き!そんな本イベントの感想を、参加されたご家族にWEBアンケートにて教えていただいた。

映画を鑑賞されたご夫婦は「子供にすると難しいような、怖いようなお話なのかなぁと思っていましたが、ユーモアもあり、感動も、仲間と協力することの大切さや信じ合う気持ち…最初から最後まで飽きることなく観れました。観終わったら後はまた最初から観たくなるような映画でした」と絶賛し、「何か一つ、頑張ってみようと思いました」と背中を押す映画だった様子。

さらに、「子供達はとにかく楽しかった!の一言でした。動物が大好きで、将来動物を助けたいと思っている子供にとって、動物とお話出来て心が通い合えるドリトル先生の存在はとても大きいと思います。映画を観ている最中は笑いっぱなし、全く飽きる暇もなく、あっという間の時間でした!」と映画の世界観を存分に楽しみ、お子さん達はドリトル先生から“動物への思いやり”“命の尊さ”などのメッセージも受け取ったようだ。

また、スパイスとシネマ(映画)がコンセプトの一軒家カフェ「LITTLE SPICE THE CAFE ミライ」についても、「カフェの雰囲気はとってもアットフォームで、少し人見知りの子供達が(スタッフに)自分からおしゃべり出来るくらいで、とても優しく対応していただきました。家族で大きなスクリーンで、笑ったり、おしゃべりしながら映画が観れてとても嬉しかったです。また、準備していただいたドリンクもデザートもどれも美味しく、家族皆でたくさんいただきました!今度はカフェだけの利用でもお伺いしたいです」と感想を寄せてくれた。

LITTLE SPICE THE CAFEミライ

Photo by Raita Yabushita

島もんじゃストリートと隅田川の間の裏路地に2020年6月にオープンした「LITTLE SPICE THE CAFE ミライ」では、定番のコーヒー、紅茶、オープントーストのほか、各種スパイスを使ったドリンク、カレー、日替わりの焼き菓子(スコーン、パウンドケーキ)などが楽しめるほか、2階スペースでは不定期で新作映画のトークイベントや短編映画の上映会などを行っている。ぜひ立ち寄ってみてはいかがだろうか?

映画『ドクター・ドリトル』ブルーレイ&DVDには、ロバート・ダウニーJr.&主役級キャスト勢揃いの字幕版をはじめ、“ダウニーJr.の吹替”で馴染み深いベテラン声優の藤原啓治をはじめ、小野大輔、斉藤壮馬、中村悠一、朴璐美、沢城みゆき、花澤香菜ら豪華声優が名を連ねる日本語吹替版を収録。約20分の特典映像には、メイキングやインタビュー映像、さらには「ロバートとハリーの師弟関係」として、ダウニーJr.がドリトル先生の助手スタビンズ役のハリー・コレットに演技指導する爆笑レッスン映像などが収録されている。この冬は、ドリトル先生と仲間たちの感動と絶叫のアドベンチャーが描かれる映画『ドクター・ドリトル』を家族で楽しもう!

映画『ドクター・ドリトル』ブルーレイ&DVD・4K Ultra HD&ブルーレイは絶賛発売中/レンタル・デジタル配信中

