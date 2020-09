もし自宅前の私設車道で、毎晩自転車を乗り回す子供がいたとしたらどうするだろう。「敷地内への立ち入り禁止」と貼り紙をしたり、門を作ったり、それとも「ダメだよ」と注意をするのか…。米ユタ州に住む家主の男性がとった温かい対応が話題になっている。『Tank’s Good News』などが伝えた。【この記事の動画を見る】米ユタ州ソルトレイクシティ在住の男性(名前は明らかにされず)は今年6月、自宅敷地内に誰かが侵入したことを知らせる警告音が毎晩、7時過ぎに鳴ることに気付いた。防犯カメラの映像を調べると、犯人は自転車に乗った幼い男の子で、犬を連れた親と一緒にやってくると私設車道をぐるりと周って去っていくのであった。当初男性は、警告音が響くたびに「またか来たか!」とイライラしていたが、そのうちヘルメットをしっかり被り、補助輪なしの自転車でやってくる小さな侵入者のことが気になってしまった。そして6月30日の午後10時過ぎ、男性はある行動を起こしたのだった。男性は当時のことをこう振り返る。「実は時間の経過とともに、あの男の子がやってくるのを楽しみにするようになってね。妻とそんな話をしていた時に『我が家の私設車道は広いから、あの子がもっと楽しめるようにサーキットコースを作ったらどうかしら』と提案されたんだ。すぐに飛びついたよ。それでチョークを手に、私設車道に小さなサーキットコースを描いたんだ。そうしたら翌日、早速あの子がやってきて私が描いたコースを走ってくれたんだよ!」男性は雨が降ればコースを描き直し、ターンを難しくしてみたり、ゴールにトロフィーを描いてみたりと少しずつ改良を重ねており「正直なところ、あの子と自分とどっちが楽しんでいるのかわからないくらいだよ」と明かしている。『Bored Panda』によると、このサーキットコースは近所で評判になっているそうで、ベビーカーを押すママや自転車に乗る大人などがやってきては車道を駆け抜けていくのだという。なお男性は監視カメラの映像を編集した動画を、バイクの乗り方などについてアドバイスする自身のYouTubeチャンネル「キャニオン・チェイサーズ(CanyonChasers)」に投稿しており、視聴回数は約2週間で1000万回を超えている。また動画はSNSインフルエンサーであり、セレブを扱うテレビにも出演しているマイク・シントンさん(Mike Sington)がTwitterでシェアしており、たくさんの「いいね」とともにさらに拡散を続けている。マイクさんによると、全米自動車競争協会(NASCAR)のプロドライバーであるカート・ブッシュ(Kurt Busch)やジョン・ハンター・ネメチェク(John Hunter Nemechek)、クレイ・ミリキャン(Clay Millican)もこの話に心を動かされ、男性と男の子にレーシンググッズや自転車などのプレゼントを贈ったとのこと。また男性は2か月が過ぎた今でも、毎晩やってくる男の子のためにコースの改良を続けているそうだ。ちなみにこのニュースには「心が温かくなったよ。こういうニュースっていいね」「動画の最後で、男の子がカメラに向かって手を振ってるよ。この子、男性の気持ちをちゃんとわかってるんだよ」「こんな近所の人がいたら素敵」といった温かいコメントが多数あがっている。画像は『Tank’s Good News 2020年8月31日付「Man Catches Kid “Tearing It Up” Nightly On His Driveway In Security Footage…So He Draws Elaborate Racetracks」(via Youtube/CanyonChasers)』『Bored Panda 2020年8月31日付「Guy’s Security Cam Catches Neighbor Kid Tearing It Up On His Driveway, He Decides To Do Something About It」(Image credits: CanyonChasers)』『Mike Sington 2020年9月1日付Twitter「EIGHTH UPDATE: You’re looking at the “garage” of a future NASCAR driver or motocross champion.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)