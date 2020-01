『ジョーカー』が最多11部門！あのマーベルヒーローがWノミネート！第92回アカデミー賞全部門ノミネート一覧

第91回アカデミー賞ノミネートが、ロサンゼルスにて1月13日(月)に発表された。最多11部門ノミネートを果たしたのは、DCの有名キャラクターの誕生を描いた『ジョーカー』。それに次ぐ10ノミネートは、『アイリッシュマン』『1917 命をかけた伝令』『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』の3本だ。

注目トピックの一つは、『パラサイト 半地下の家族』が韓国映画として初めて作品賞ノミネートを果たすとともに、監督賞・外国語映画賞・脚本賞など6部門で候補となったこと。俳優部門では、スカーレット・ヨハンソンが主演女優賞、助演女優賞の2部門でダブルノミネートを果たした。そのスカーレットも出演していた、全世界での歴代興行収入第1位となった『アベンジャーズ/エンドゲーム』は視覚効果賞候補に名を連ねている。

前年度に『ROMA/ローマ』作品賞ノミネートを受けてNetflix映画を対象に加えるか否かが一部で疑問視されたが、本年度は『アイリッシュマン』『マリッジ・ストーリー』『2人のローマ教皇』とさらに多くのNetflix作品が候補入りしている。

全部門の受賞結果は以下の通り。

■作品賞

『フォードvsフェラーリ』

『アイリッシュマン』

『ジョジョ・ラビット』

『ジョーカー』

『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』

『マリッジ・ストーリー』

『1917 命をかけた伝令』

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

『パラサイト 半地下の家族』

■監督賞

マーティン・スコセッシ『アイリッシュマン』

トッド・フィリップス『ジョーカー』

サム・メンデス『1917 命をかけた伝令』

クエンティン・タランティーノ『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

ポン・ジュノ『パラサイト 半地下の家族』

■主演男優賞

アントニオ・バンデラス『Pain and Glory』

レオナルド・ディカプリオ『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

アダム・ドライヴァー『マリッジ・ストーリー』

ホアキン・フェニックス『ジョーカー』

ジョナサン・プライス『2人のローマ教皇』

■主演女優賞

シンシア・エリヴォ『Harriet』

スカーレット・ヨハンソン『マリッジ・ストーリー』

シアーシャ・ローナン『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』

シャーリーズ・セロン『スキャンダル』

レネー・ゼルウィガー『ジュディ 虹の彼方に』

■助演男優賞

トム・ハンクス『A Beautiful Day in the Neighborhood』

アンソニー・ホプキンス『2人のローマ教皇』

アル・パチーノ『アイリッシュマン』

ジョー・ペシ『アイリッシュマン』

ブラッド・ピット『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

■助演女優賞

キャシー・ベイツ『リチャード・ジュエル』

ローラ・ダーン『マリッジ・ストーリー』

スカーレット・ヨハンソン『ジョジョ・ラビット』

フローレンス・ピュー『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』

マーゴット・ロビー『スキャンダル』

■脚本賞

『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』

『マリッジ・ストーリー』

『1917 命をかけた伝令』

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

『パラサイト 半地下の家族』

■脚色賞

『アイリッシュマン』

『ジョジョ・ラビット』

『ジョーカー』

『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』

『2人のローマ教皇』

■編集賞

『フォードvsフェラーリ』

『アイリッシュマン』

『ジョジョ・ラビット』

『ジョーカー』

『パラサイト 半地下の家族』

■撮影賞

『アイリッシュマン』

『ジョーカー』

『The Lighthouse』

『1917 命をかけた伝令』

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

■美術賞

『アイリッシュマン』

『ジョジョ・ラビット』

『1917 命をかけた伝令』

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

『パラサイト 半地下の家族』

■衣裳デザイン賞

『アイリッシュマン』

『ジョジョ・ラビット』

『ジョーカー』

『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

■メイク&ヘアスタイリング賞

『スキャンダル』

『ジョーカー』

『ジュディ 虹の彼方に』

『マレフィセント2』

『1917 命をかけた伝令』

■視覚効果賞

『アベンジャーズ/エンドゲーム』

『アイリッシュマン』

『ライオン・キング』

『1917 命をかけた伝令』

『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』

■音響編集賞

『フォードvsフェラーリ』

『ジョーカー』

『1917 命をかけた伝令』

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』

■録音賞

『アド・アストラ』

『フォードvsフェラーリ』

『ジョーカー』

『1917 命をかけた伝令』

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

■作曲賞

ヒルドゥル・グーナドッティル『ジョーカー』

アレクサンドル・デスプラ『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』

ランディ・ニューマン『マリッジ・ストーリー』

トマス・ニューマン『1917 命をかけた伝令』

ジョン・ウィリアムズ『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』

■歌曲賞

I Can't Let You Throw Yourself Away『トイ・ストーリー4』

(I'm Gonna) Love Me Again『ロケットマン』

I'm Standing With You『Breakthrough』

Into The Unknown『アナと雪の女王2』

Stand Up『Harriet』

■外国語映画賞

『Corpus Christi』(ポーランド)

『Honeyland』(北マケドニア)

『レ・ミゼラブル』(フランス)

『Pain and Glory』(スペイン)

『パラサイト 半地下の家族』(韓国)

■長編アニメーション映画賞

『ヒックとドラゴン 聖地への冒険』

『失くした体』

『クロース』

『Missing Link』

『トイ・ストーリー4』

■短編アニメーション映画賞

『Dcera (Daughter)』

『Hair Love』

『Kitbull』

『Memorable』

『Sister』

■長編ドキュメンタリー映画賞

『American Factory』

『The Cave』

『The Edge of Democracy』

『For Sama』

『Honeyland』

■短編ドキュメンタリー映画賞

『In The Absence』

『Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)』

『Life Overtakes Me』

『ST. Louis Superman』

『Walk Run Cha-Cha』

■短編実写映画賞

『Brotherhood』

『Nefta Football Club』

『The Neighbors' Window』

『Saria』

『A Sister』

第92回アカデミー賞授賞式は、日本ではWOWOWプライムにて2月10日(月)8:30から二カ国語版が生中継、2月10日(月)21:00より字幕版が放送される。

公式サイトはこちら

Photo:

『ジョーカー』© 2019 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. TM & © DC Comics

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

『マリッジ・ストーリー』©Wilson Webb

『アイリッシュマン』