ストップモーション短編アニメーション作品『劇場版 ごん - GON, THE LITTLE FOX -』が、2月28日から東京・アップリンク吉祥寺で1週間限定上映される。新美南吉の『ごんぎつね』に新たな解釈を加え、動植物と人との関わりを描く同作。小ぎつねのごんから見た世界と、人間から見た世界の2つの視点で構成される。ごん役を田中誠人が演じるほか、兵十役に入野自由、加助役に國府田達也がキャスティング。『眠れない夜の月』『ノーマン・ザ・スノーマン〜流れ星のふる夜に〜』の八代健志がメガホンを取り、本田隆朗と共に脚本を手掛けたほか、美術、木彫、アニメートを自ら担当した。クラフトは八代監督率いるTECARATによるもの。上映時間28分の『劇場版 ごん - GON, THE LITTLE FOX -』は、人形と美術の制作に約1年、撮影に約10か月を費やしたという。劇中で使用されるキャラクターの人形は木彫りの頭部、セットは風景を際立たせるために本物の水や植物を使用している。発表とあわせてオフィシャルサイトが開設。予告編が公開されている。またウェブサイト「CINEMORE」では同作のメイキングにフォーカスした記事を掲載中。