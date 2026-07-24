大岩剛
静岡県清水市出身の元プロサッカー選手、サッカー指導者
2026年8月6日
2026年8月3日
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森保一監督が退任後の海外クラブ挑戦を「視野に入れている」と公言
退任後の去就について「視野には入れています」とテレビ番組で公の場で語った形となる
スポーツ報知
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森保一監督が異例の半年続投、大岩剛監督の経験機会を奪うと専門家が指摘
NEWSポストセブン
2026年8月2日
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森保監督への批判を避けたメディアと日本サッカー界の4年間
カタールW杯の功績でアンタッチャブル化し、弱点の指摘がなされなかったという
集英社オンライン
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韓国メディアが日本U-21メンバー発表を歓迎、主力2人の不在に安堵
韓国メディアは佐藤龍之介と山本天翔の不参加を「天の助け」と歓迎した
サッカーダイジェストWeb
2026年7月31日
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サッカー日本代表次期監督の大岩剛氏 意欲示す「大変重責だと認識」
森保一監督の後任として来年3月からサムライブルーを率いる予定であり
デイリースポーツ
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大岩剛監督がA代表兼任決定後に初めて公の場で就任への決意を語る
U21日本代表メンバー発表会見に大岩氏が出席し、来年3月からA代表も兼務する
スポニチアネックス
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ESPNの2030年W杯パワーランキングで日本が14位、韓国は圏外に
アジア勢で唯一ランクインした日本は大岩剛氏就任も高く評価されている
THE ANSWER
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男子ロス五輪予選のU-23アジア杯、日本開催が正式に決定
開催時期は28年1月か3〜4月の予定で、会場は大阪と福岡で調整中とのこと
スポニチアネックス
2026年7月27日
2026年7月26日
2026年7月25日
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森保監督続投と大岩剛監督就任発表を識者3氏はこう見た
3人のジャーナリストは「失敗を認めない人事」「議論なき協会体質」と批判的に論評
Sportiva
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森保監督の半年続投が決定、交渉の舞台裏で日本協会の方針が二転三転
当初は外国人監督招聘を検討したが10〜20億円規模の費用が判明し方針転換したとみられる
スポニチアネックス
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サッカー日本代表次期監督の「大岩剛」どんな人物？サッカー関係者語る
日刊ゲンダイDIGITAL
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森保一監督「異例の7カ月続投」の裏側 JFAが「人の良さ」に付け込む要請か
日刊ゲンダイDIGITAL