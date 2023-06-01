◇ア・リーグホワイトソックス2―1ヤンキース（2026年7月30日シカゴ）ホワイトソックスの村上が7試合連続安打をマークした。初回の第1打席に左前打。タイブレークの延長11回は先頭で申告敬遠で勝負を避けられ、その後、押し出し四球で2日連続のサヨナラ勝利を収めた。前日はドジャース・大谷の1年目の22本塁打を抜く23号ソロ。地震で被害を受けた故郷の熊本に「こういう時こそ少しでも力になれるように頑張りたい」と