インテルナシオナルDFヴィクトル・ガブリエルが対象となった

ブラジルで“異例の裁定”が下った。

スポーツ専門局「ESPN」は現地時間7月28日、「インテルナシオナルのDFが、ガブリエル・ペックが脚の骨折から復帰するまで出場停止処分を受ける」と報じた。

インテルナシオナルのDFヴィクトル・ガブリエルは、7月22日のリーグ戦でクルゼイロのFWガブリエル・ペックにタックルした際に接触。左脛骨を骨折させてしまった。ペックはクルゼイロに加入前、MLSのLAギャラクシーでプレー。北中米ワールドカップ（W杯）による中断期間中にクラブ記録となる1200万ドル（約19億6000万円）の移籍金でクルゼイロに加入したばかりだった。

ブラジルのスポーツ規律に関する最高の独立機関である高等スポーツ司法裁判所は、今回の出来事の深刻さを踏まえ、「通常の処分では不十分だ」と判断したという。そのため、ヴィクトル・ガブリエルは危険なプレーで告発され、「重傷を負わせたケースでは加害選手の出場停止期間を負傷した選手の回復期間に合わせることを認める」という規定に基づき、延長処分を受けた。

それにより、判決は「ガブリエルは、ペックが骨折から回復してトレーニングに復帰するまで、ブラジルサッカー界での出場停止処分」というものになったという。そのうえで「裁判所による出場停止処分は最長180日までとされているが、ペックがそれ以前に医学的に練習復帰を認められれば、処分は早く終了する可能性がある。この決定には控訴が可能だ」との内容が付帯されていると伝えた。

判決は全会一致ではなく、審判員の1人は当初、通常の6試合出場停止を主張していたという。しかし、裁判所長をはじめとする過半数の委員が支持したことで、長期の処分が決定した。（FOOTBALL ZONE編集部）