本拠地・マリナーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場【MLB】ドジャース ー マリナーズ（日本時間30日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地のマリナーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。4回の好機で申告敬遠で勝負を避けられ、本拠地はブーイングに包まれた。2点リードの4回2死二、三塁。マリナーズベンチは迷わずに申告敬遠を選択した。今季13個目の敬遠でリーグ最多。2位のフアン・