【令和8年熊本地震】福山通運、爆発発生のイオン熊本近くで大破のトラックの現状報告「ドライバーは病院で治療を受け…」
福山通運は29日、公式Xを更新。熊本県で28日午後4時27分ごろ発生した、最大震度7を観測した「令和8年熊本地震」に伴い、同社の配送トラックが大破した様子が報じられたことを受け、状況を説明した。
【動画】NHKニュースがイオンモール熊本の様子を公開
同社は「熊本県の地震により、当社車両が事故に巻き込まれたとの報道を受け、ご心配をおかけしております」と書き出し、「当該ドライバーは病院で治療を受け、大きなけがはないことを確認しております」と報告。「被災された皆さまにお見舞い申し上げますとともに、救助活動が進められている皆さまの安全を心よりお祈り申し上げます」と結んだ。
同車の配送トラックは、地震後に爆発が発生したと伝えられているイオンモール熊本の近くの道路に止まっており、荷室に大きな穴が開き、運転席側の窓ガラスがなくなるなど大破した様子が伝えられていた。
【動画】NHKニュースがイオンモール熊本の様子を公開
同社は「熊本県の地震により、当社車両が事故に巻き込まれたとの報道を受け、ご心配をおかけしております」と書き出し、「当該ドライバーは病院で治療を受け、大きなけがはないことを確認しております」と報告。「被災された皆さまにお見舞い申し上げますとともに、救助活動が進められている皆さまの安全を心よりお祈り申し上げます」と結んだ。
同車の配送トラックは、地震後に爆発が発生したと伝えられているイオンモール熊本の近くの道路に止まっており、荷室に大きな穴が開き、運転席側の窓ガラスがなくなるなど大破した様子が伝えられていた。