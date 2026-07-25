俳優の竜星涼（33）が24日放送のTBS「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。俳優の阿部寛（62）が最初は「嫌いだった」と話していたと明かされる場面があった。

MCの笑福亭鶴瓶は竜星と共演経験があり、明るい様子に「好かれるやろうなあ。最初は変わったやっちゃって思われるやろうけどな」と語った。

竜星は「いやないと思いますけどねえ」と否定したが、鶴瓶は「いやあるよ」と明言。事前取材をした人物が「初めは嫌いだった」と語っていたとし、「短パンで会うたんやって、最初」とぶっちゃけた。

その人物は「短パンで来てねえ、あいつねえ」と語っていたと続けたが、竜星は誰か分からない様子。そうして阿部の写真が披露されると「ありがとうございます」「めっちゃ笑ってる！」と親しげに大笑いした。

鶴瓶は阿部の言葉として「最初はね、生意気なやつやなあと思っていた」とも語ったが、竜星は「ウソでしょ！」と全く気にせず明るく否定した。

鶴瓶はそれでも阿部はその後「段々好きになってきて。すっかり好きになった」と打ち解けたと話したとも伝え、MCの「Kis-My-Ft2」藤ヶ谷太輔は「そうか。『VIVANT』だ」と23年に大ヒットし、26日から続編がスタートする人気ドラマの共演で親しくなったと続けた。