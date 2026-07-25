大相撲名古屋場所13日目（2026年7月24日IGアリーナ）霧島は痛恨の敗戦を喫した。過去1勝4敗と分が悪い安青錦との2敗対決。頭から当たって左を差して出たが、土俵際での肩透かしに背中から叩き落とされた。失意の大関は花道で首をひねりながら引き揚げ、支度部屋でのコメントはなし。レベルの高い優勝が求められる中、場所後の横綱昇進は厳しくなった。九重審判長（元大関・千代大海）も「大きな敗戦。12勝と13勝は違う」