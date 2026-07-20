FIFAワールドカップ2026。スペインが2度目の優勝です。【映像】先制点を決めたフェラン・トーレス選手アメリカ・ニュージャージー州で、日本時間午前4時から行われた決勝。スペインと連覇を狙うアルゼンチン、お互い無得点で迎えた延長後半、スペインのフェラン・トーレスが先制点を決めます。試合はそのまま1対0でスペインが勝利しました。アメリカ、メキシコ、カナダ、史上初の3カ国開催となった今大会。出場48チームの