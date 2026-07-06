＜物語＞シリーズ完全新作の書き下ろし長編小説『鳥物語』9月発売 あらすじ発表で相棒は人気漫画家・千石撫子
作家・西尾維新による＜物語＞シリーズ完全新作の書き下ろし長編小説『鳥物語』が、９月４日に刊行されることが決定した。あわせて、あらすじが解禁された。
【Xより】＜物語＞シリーズ完全新作『鳥物語』あらすじ
＜物語＞シリーズは西尾維新による小説で、シャフトによりアニメ化もされている人気作品。2009年放送の『化物語』をはじめ、これまで数多くのシリーズが映像化されている。
新刊について公式Xでは「講談社 ９月４日刊 西尾維新『鳥物語』」と発表。あわせて、あらすじも紹介した。
■あらすじ
“こんな偽物だらけの世界は滅んじゃっていいと思うんだよね、お兄ちゃん“
阿良々木月火が失踪した。
あの臥煙伊豆湖の監視を出し抜いて。
〈不死鳥〉暗殺指令、再燃！
鳥探しに奔走する斧乃木余接の相棒は、
人気漫画家・千石撫子──!?
【Xより】＜物語＞シリーズ完全新作『鳥物語』あらすじ
＜物語＞シリーズは西尾維新による小説で、シャフトによりアニメ化もされている人気作品。2009年放送の『化物語』をはじめ、これまで数多くのシリーズが映像化されている。
新刊について公式Xでは「講談社 ９月４日刊 西尾維新『鳥物語』」と発表。あわせて、あらすじも紹介した。
■あらすじ
“こんな偽物だらけの世界は滅んじゃっていいと思うんだよね、お兄ちゃん“
阿良々木月火が失踪した。
あの臥煙伊豆湖の監視を出し抜いて。
〈不死鳥〉暗殺指令、再燃！
鳥探しに奔走する斧乃木余接の相棒は、
人気漫画家・千石撫子──!?
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