【前編】「社会がこのままではしんどい」東出昌大 “1カ月の被災生活”を通して考えた「私にとっての幸福」より続く

「昨日は鹿を狩って夕食は鹿肉でハンバーグにしていただきました。今日は後輩の魚釣りを見守って、もし何か釣れたら焼いて一緒に食べようかと思っています。いまは一日2食でやりくりしていますね」

こう語るのは、俳優の東出昌大（38）。

今年の6月1日、東出は自身のnoteを更新し、《6月2日から7月1日まで、電子機器を使わない生活に入りますので音信不通になります》と綴り、ネット上で大きな話題に。巨大地震などの有事を想定した1カ月の“被災生活”を始めると明かして反響を集めた。

この宣言から約1カ月が経とうとする。6月下旬、本誌は彼の様子を確かめるべく東出が暮らすという北関東の山間部に赴いた。自然のあふれる自宅近くに到着してしばらくすると、すぐそばを流れる川から聞き覚えのある男性の声が。様々な鳥のさえずりが飛び交うなかその声を辿っていくと、’24年に再婚した妻の松本花林（26）、知り合いと見られる男女数人とともに川釣りを楽しむ東出の姿があった。

本人に声を掛けると「なんで来ちゃったんですか（笑）」と微笑んだあと、「せっかく来てくれたことだし。これが僕たちの生活なんです」と川釣りを見学させてくれることに。それから数十分後、川沿いの道に座り込んだ東出は「何でも聞いてください」と、最近の山での生活について語ってくれた。

「いまでは水浴びもしますから、川は本当に生活の一部ですね。今回の試みは1カ月の被災生活という設定ですが、“家に住みながら自分だけがインフラが止まっている”という設定なんです。だから、私だけ汲んできた山の水を飲んで、それを食器洗いにも使っています」

東出が山暮らしを始めたのは、4年ほど前のこと。現在では、仕事の打ち合わせや演技の稽古などやむを得ない理由がない限り、ほとんど都市部に行くことはないのだという。

「調味料などの買い物、コインランドリーでの布団乾燥で3日に1回ぐらい里には出ますが、それ以外はずっと山にいますね。いまは夏野菜を育てていて、ピーマン、ししとう、鷹の爪、ミョウガ、ブロッコリーを先日収穫しました。

私の住む場所はもともと古くから家畜を育てていた地域で、昔は牛や馬、鶏を育てていたそうです。鶏糞や牛糞はそのまま肥料になりますから、化学肥料が生まれる前の時代は人糞だって肥溜めにして、生産と消費のあいだに完全な循環が出来ていたそうです。

ですが私のように舞台の仕事などが局所的に入ってここを数カ月空けるような生活だと、家畜を育てることは困難。昔の人がしていたようなパーフェクトな自給自足の生活はなかなか難しいなと深く思います」

■「これからの未来は激動の時代になる」

都会の喧騒から離れた生活で、人生や現代社会について考える時間も増えたという東出。狩猟の合間に読書も欠かさないようで「最近は町田康さん、ノンフィクションのドキュメンタリーなどを読むことが多いですね」と語る。

「雨が降ったり台風が来たりしたら、おとなしく家にいるしかない。自然は本当に遠慮のない存在なので、山にでるのが困難なのであれば“いま、そのなかで何ができるのか”と日々考えることになる。四字熟語の『晴耕雨読』という言葉にある通りで、本来の生活とは、そのつど“自然のままならなさ”と関わっていくことではないかと思うんです。

だからこそ、私は老後のことは全く考えていない。というか、考えられないという意味に近い。昨今のAIの台頭や国家間の紛争などを鑑みると、たった一つのことで世界全体がひっくり返ってしまうような時代に私たちは生きている。これからの未来は間違いなく激動の時代になるという予感だけは間違いなくありますよね。そんな状況下で、老後のことを考えるのはちょっと難しい」

俳優の仕事に関しても「報酬などにはあまり関心がなくて、“この人と一緒に働きたい”という心地よさを大切にしていますね」と語る東出。昨年2月、現妻とのあいだに娘が生まれたが、最後に「若い人たちに伝えたいことはあるか」と尋ねるとこのように答えた。

「いまは物価も家賃も高く、コンビニのご飯でさえすごく高い。さらに今の若い世代は昔とは比べ物にならないほどのデジタルデバイスに囲まれているので、その影響で精神的なバランスを崩してしまう人も少なくないのではないかと思います。

未来が見えない時代だからこそ、私は自分で生きる力を付けていきたいと思っているところがあるのかもしれません。ネット検索しただけでは、やはり鹿は捕れないし、魚も釣れない。たとえば雪が降る夜なんかは、“明日の朝、鹿たちはきっと暖かいところに行きたいだろうな”と想像して、その想定だけをたよりに翌日に行動してみるのです。

自然との関わりは、そうした“いまを生きる”ための様々な身体知に支えられています。もし私が若い人たち、あるいは生まれたばかりの娘に伝えられることがあるとしたら、むやみに未来へと生き急ぐのではなく“いまを豊かに感じる力”を培ってほしいと思います」