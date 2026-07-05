女性が多い職場で起きがちな人間関係のトラブル。新たに飛び込んだのが地雷だらけのコミュニティだとしたら悲惨だ。投稿を寄せた愛知県の40代女性（専業主婦）は、パートとして新しい会社で勤務することになった。しかし、勤務初日のランチタイムに、その職場のやばい実態を目の当たりにする。姑とは「平穏に暮らしていた為、悪口には参加せず」女性社員やパートなど6、7人で食事をしていたところ、突然「姑の悪口大会」が始まった