きのう、岐阜県下呂市で、川でアユ釣りをしていた79歳の男性が川の中でうつぶせの状態で見つかり、死亡が確認されました。死亡したのは下呂市の無職・小林辰美さん（79）です。警察によりますと、きのう午前6時すぎ、下呂市の飛騨川で「釣り仲間の車が朝になっても川沿いにとまっている。本人と連絡が取れない」などと小林さんの知人から交番に届け出がありました。その後、小林さんの車が見つかった場所からおよそ200メートル下流