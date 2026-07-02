元STU48のMiyu（24）が、総額600万円の美容整形を経て手に入れたのは、新しい顔だけではなかった。《変わりすぎ！！》「量産型の顔」とバカにされた彼女の現在を見る【カワイすぎて滅】若かりし頃のMiyuさん（写真：本人提供）SNSに整形のビフォアフを公開し、「整形して量産型の顔になってるじゃねーか笑笑」と誹謗中傷を受けながらも、「自分の今の顔が好きなので、自分を信じている感じです」と言い切る彼女。その言葉の裏