北朝鮮「体制批判の禁制図書」回し読みした16歳３人を逮捕…エリート科学者の子女、住民に衝撃
北朝鮮・平壌市の科学者居住エリアで、最高位科学者の子どもらが「反動・不純図書」を密かに回し読みしていたとして摘発される事件が発生したという。
平壌市の情報筋は1日、デイリーNKに対し、「先月中旬、平壌市恩情区域の科学者住宅街で、将来を期待される科学者の子どもである16歳の少年少女3人が、外部から持ち込まれた電子書籍を密かに回し読みしていたところ、住民の通報によって現場で逮捕される衝撃的な事件が起きた」と伝えた。
情報筋によると、3人は親が出勤している間に友人宅へ集まり、携帯電話や小型コンピューターを使ってSDカードに保存された文書ファイルを閲覧していた。押収された機器や記録媒体には、北朝鮮体制を批判する禁制図書や韓国の小説など、いわゆる「不純図書」が保存されていたという。
事件は、3人の集まりを不審に思った人民班（町内会）住民の通報によって発覚した。通報を受けた区域安全部（警察）職員らは直ちに住宅へ踏み込み、家宅捜索を実施。現場で不純図書のデータが保存されたSDカードや電子機器を証拠品として押収し、3人を逮捕・拘留した。
事件の情報は近隣だけでなく、周辺の研究所団地にも瞬く間に広がった。現地では、「国から最高の待遇を受ける科学者の子どもが韓国の電子書籍を読んで逮捕され、町全体がまるで葬式のような雰囲気になった」「対応を誤れば子どもだけでなく、一生を国家研究に捧げてきた親までも革命の敵とみなされ、地方の僻地へ追放されかねず、息をするのも怖い」といった声が聞かれているという。
（参考記事：「泣き叫ぶ妻子に村中が…」北朝鮮で最も"残酷な夜"）
情報筋は、「普段から国家の特別な待遇を受ける科学者家庭でこのような事件が起きたため、波紋はさらに大きい」とし、「科学者やその家族は、自分たちにも火の粉が降りかかるのではないかと恐れ、極度に身を慎む雰囲気になっている」と語った。
当局は今回の事件を、単なる少年の非行や好奇心による問題とは見ていない。情報筋は、「当局は、国家最高レベルの頭脳を持つ科学者の子どもたちが、党の思想的防火壁を突破して流入した電子媒体によって資本主義思想という毒素に汚染されたと見ている」と説明。「単なる非行ではなく、体制転覆につながる思想的変質行為と規定し、どのように処分するかを協議する対策会議を続けている」と伝えた。
平壌市の情報筋は1日、デイリーNKに対し、「先月中旬、平壌市恩情区域の科学者住宅街で、将来を期待される科学者の子どもである16歳の少年少女3人が、外部から持ち込まれた電子書籍を密かに回し読みしていたところ、住民の通報によって現場で逮捕される衝撃的な事件が起きた」と伝えた。
事件は、3人の集まりを不審に思った人民班（町内会）住民の通報によって発覚した。通報を受けた区域安全部（警察）職員らは直ちに住宅へ踏み込み、家宅捜索を実施。現場で不純図書のデータが保存されたSDカードや電子機器を証拠品として押収し、3人を逮捕・拘留した。
事件の情報は近隣だけでなく、周辺の研究所団地にも瞬く間に広がった。現地では、「国から最高の待遇を受ける科学者の子どもが韓国の電子書籍を読んで逮捕され、町全体がまるで葬式のような雰囲気になった」「対応を誤れば子どもだけでなく、一生を国家研究に捧げてきた親までも革命の敵とみなされ、地方の僻地へ追放されかねず、息をするのも怖い」といった声が聞かれているという。
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情報筋は、「普段から国家の特別な待遇を受ける科学者家庭でこのような事件が起きたため、波紋はさらに大きい」とし、「科学者やその家族は、自分たちにも火の粉が降りかかるのではないかと恐れ、極度に身を慎む雰囲気になっている」と語った。
当局は今回の事件を、単なる少年の非行や好奇心による問題とは見ていない。情報筋は、「当局は、国家最高レベルの頭脳を持つ科学者の子どもたちが、党の思想的防火壁を突破して流入した電子媒体によって資本主義思想という毒素に汚染されたと見ている」と説明。「単なる非行ではなく、体制転覆につながる思想的変質行為と規定し、どのように処分するかを協議する対策会議を続けている」と伝えた。