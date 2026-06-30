円相場が、1ドル＝162円台まで下落し、39年半ぶりの円安・ドル高水準となりました。30日の東京外国為替市場の円相場はアメリカと日本との金利差が広がるとの見方から円売り・ドル買いが進み、1ドル＝162円を突破しました。およそ39年半ぶりの円安水準です。市場では政府・日銀による為替介入の警戒感が強まっているなかで、161円台半ばから後半での神経質な値動きが続いていました。