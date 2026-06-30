「アヌシー国際アニメーション映画祭2026」でプレゼンテーションを行ったオリジナル劇場アニメ『KILLTUBE（キルチューブ）』制作陣オリコンニュース

江戸時代が続く世界を描く劇場アニメ『KILLTUBE』がアヌシーで初披露

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • アヌシー国際アニメーション映画祭のWIP部門に『KILLTUBE』が選ばれた
  • 現代まで江戸時代が続く日本を舞台にした3DCGバトルアニメで制作中
  • 栗林和明監督らが登壇し本編映像を初公開すると会場から歓声が上がった
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  1. 1. 教師 904人情報含むSDカード紛失
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  1. 1. クジ運は悪いっすよ 本田が本音
  2. 2. 森保監督「監督の力足りなくて」
  3. 3. 「イタリア人審判いいの?」疑問
  4. 4. W杯敗退 韓国の監督が辞任表明
  5. 5. ブラジル客席に本田「うるせー」
  6. 6. 本田 悔しいけどよくやりました
  7. 7. 鎌田&佐野に警告 カード早い審判
  8. 8. 森保Jがブラジルに1ー2で敗れる
  9. 9. 「冷静に分析したい」本田の総括
  10. 10. 小宮山アナの「4は?」に本田即答
  1. 11. 【Ｗ杯】追加招集の町野修斗、ブラジル戦後半途中でピッチへ　今大会フィールドプレーヤー全員出場
  2. 12. 男子バレー日本「35−33」の衝撃
  3. 13. ベンチ入りの久保 涙で天を仰ぐ
  4. 14. 主将の板倉滉も涙　崩れ落ちる田中碧をかばう「彼のミスがどうのこうのとか全くない。チームとして負けた」
  5. 15. 中村敬斗の靴下問題「勝手やろ」
  6. 16. 上田プレミア移籍浮上 55億円級
  7. 17. ここで終わるチームでは…佐野涙
  8. 18. 佐野の先制点 ポストギリギリ
  9. 19. 日本代表DF 試合中の負傷秘話
  10. 20. 赤ジャケ本田圭佑に度肝抜かれる
  1. 1. 亀梨&みな実 結婚と妊娠を発表
  2. 2. 亀梨&みな実結婚「心の準備が」
  3. 3. 桐谷氏 退院目前も「また…」
  4. 4. みな実と結婚 亀梨の字「達筆」
  5. 5. 二丁目で美輪さんNG 理由に感嘆
  6. 6. 朝倉未来 溝口氏の言動を注意
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  9. 9. 小杉竜一「60分で59分無呼吸」
  10. 10. 破局報道乗り越えた「尽くし愛」
  1. 11. 三崎氏vs溝口氏に私見「ダサい」
  2. 12. 5歳行方不明に共感「あり得る」
  3. 13. 美輪明宏さん「黄色い髪」の理由
  4. 14. 美輪さんの直筆メッセージを公開
  5. 15. 亀梨ファン公言 田辺智加に心配
  6. 16. 「音楽の日」出演の22組を発表
  7. 17. 中森明菜 バラエティ出演の理由
  8. 18. モヤるCM 1位は金持ち自慢のよう
  9. 19. 大谷翔平らが「極秘食事会」か
  10. 20. みな実 500円アクセ発言巡り物議
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  8. 8. W杯直前に再炎上。不同意性交で逮捕の佐野海舟を代表に選出…森保ジャパンが向き合うべき“大甘処置”のツケとは
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