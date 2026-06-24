[6.29 W杯決勝T1回戦 ブラジル - 日本]北中米W杯は現地時間29日、決勝トーナメント1回戦のブラジル代表対日本代表を行っている。前半29分に日本が先制に成功する。中盤で相手のパスをインターセプトしたMF佐野海舟が独力で運ぶと、PA外から右足で狙う。弾道の低い鋭いシュートがゴールネットを揺らし、スコアを1-0とした。日本がブラジルから先制点!佐野海舟がインターセプトからそのまま持ち込み、圧巻のフィニッシュ⚽&