日本がブラジルから先制!! 佐野海舟の鋭いミドルシュートが突き刺さる!!
[6.29 W杯決勝T1回戦 ブラジル - 日本]
北中米W杯は現地時間29日、決勝トーナメント1回戦のブラジル代表対日本代表を行っている。
前半29分に日本が先制に成功する。中盤で相手のパスをインターセプトしたMF佐野海舟が独力で運ぶと、PA外から右足で狙う。弾道の低い鋭いシュートがゴールネットを揺らし、スコアを1-0とした。
北中米W杯は現地時間29日、決勝トーナメント1回戦のブラジル代表対日本代表を行っている。
前半29分に日本が先制に成功する。中盤で相手のパスをインターセプトしたMF佐野海舟が独力で運ぶと、PA外から右足で狙う。弾道の低い鋭いシュートがゴールネットを揺らし、スコアを1-0とした。
日本がブラジルから先制点!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 29, 2026
佐野海舟がインターセプトからそのまま持ち込み、圧巻のフィニッシュ⚽️
FIFAワールドカップ ラウンド32
ブラジル×日本
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