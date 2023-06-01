森保一監督が率いる日本代表は、現地６月29日に北中米ワールドカップのラウンド・オブ32でブラジル代表と対戦している。森保ジャパンは29分に佐野海舟の得点で先制も、56分に失点。ガブリエウのクロスからカゼミーロのヘディングシュートでこじ開けられた。後半の立ち上がりは劣勢のなか、相手の圧力に押される格好となった。 １−１。試合を振り出しに戻された。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【動画】ああっ！