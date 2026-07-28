『VIVANT』を見る前に、ここまで大騒ぎする必要があるのか。放送開始直前、パンサー・尾形貴弘の “大暴れ” が波紋を呼んでいる。「7月26日放送の『VIVANT直前生放送SP』（TBS系）に、なぜか尾形さんが登場していたのですが、大げさな絶叫リアクションとネタバレ寸前の発言が話題になりました。本編をまっさらな気持ちで見たい人からは『興ざめした』、一方で『これくらい盛り上げてもいい』と言う人もおり、視聴者の温度差がそ