弱冠21歳のケイン・パーソンズが監督したホラースリラー「バックルームズ」が9月4日に日本で公開される。今年5月に全米で公開されると、「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」を抑え、全米と世界興行収入ランキング1位を獲得。史上最年少の全米・世界興行収入1位作の監督になった。ロマンチックホラー「オブセッション 災愛」の注目度 超低予算ハリウッド版「カメ止め」が興収2億8000万ドル超え同作は、199