24日（水）夜は、四国の太平洋側や紀伊半島で、非常に激しい雨の降る所があるでしょう。日付が25日（木）に変わってからは、九州で再び雨脚が強まり、九州北部で線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒すると共に、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。西日本は、27日（土）に台風7号の影響で、太平洋側を中心にさらに雨量の増える所があるでしょう。東