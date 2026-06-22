運営する音楽教室で教えるフリーランス講師に対し、体験レッスン1回当たりの指導報酬を500円としていたのは、フリーランス法違反（買いたたき）に当たるとして、公正取引委員会は22日、ピアノ大手「河合楽器製作所」（浜松市）に再発防止などを求める勧告をした。買いたたきでの勧告は全国初という。公取委によると、同社は2024年11月〜25年6月、フリーランス講師28人に入会前の体験レッスン指導を委託した際、1回当たりの指導