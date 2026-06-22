6月12日に発表されたラグビー高校日本代表候補の強化合宿メンバーに、大分東明から全国最多の6人が選ばれました。ワールドカップを戦う将来の日本代表を目指し、トレーニングに励む選手たちを取材しました。 【写真を見る】全国最多選出！ラグビー高校ジャパン候補合宿6人選出大分東明「将来はリーグワンから代表に」 全国最多の選出謙虚な姿勢で前へ 82人の部員が九州大会に向け最後