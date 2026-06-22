男児の行方が分からなくなった温泉施設近くの川を捜索する消防隊員＝22日午前、鹿児島県霧島市鹿児島県霧島市の温泉施設で21日に男児（5）の行方が分からなくなり、県警や地元消防は22日、約120人態勢で捜索を続けた。男児が両親と入浴していた浴室の窓から外に出て、近くの川に転落した可能性もあるとみて、施設周辺や川の下流を中心に調べた。男児は熊本県八代市の田中嶺臣ちゃん。当時、川は増水していたという。22日も流れ