北中米ワールドカップ

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで1次リーグF組の第2節を行い、日本代表はチュニジアに4-0で圧勝した。試合後に暫定のFIFAランキングが更新され、日本は18位からランクを上げて16位となった。アジア最上位をキープ。ファンからは様々な声があがっている。

日本は前半4分、左からのクロスに、ゴール前の密集にいた鎌田大地が左足で合わせ先制ゴール。試合の主導権を握ると終始、チュニジアを圧倒し、日本のW杯1試合最多となる4得点で大勝。リアルタイムで更新されるFIFAランキングは、グループ初戦でフランスに敗れたセネガル、ウルグアイを上回り16位となった。

アジア勢では22位のイランを抑えて、最上位をキープ。1位アルゼンチン、2位フランスは共にW杯初戦で快勝発進。初戦でカーボベルデと引き分けたスペインが3位で続いている。

暫定ではあるが、日本の最新ランクにファンも興奮。X上では「大会の中で成長してるやつやん ホンマに漫画すぎる」「順位が上がると気分も上々だね」「一桁入っても全然おかしくないレベル」「“16位”という数字以上に、日本代表の安定感を感じる」「もう、ベスト16入り」「1桁本格的に見えてきてやばすぎる」といった反応が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）