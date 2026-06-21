シンガー・ソングライター松山千春（70）が21日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演。この日行われたFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本がチュニジアに4−0で快勝した試合について語った。松山も試合をテレビで見ていたと言い、「俺が一番かっこ良かったなと思うのは、伊東純也。なんせ、オフェンスもディフェンスも必死になってやっていたもんな」とMF伊東純也を絶賛した。さらに、日本