デビュー15周年イヤーを迎えたきゃりーぱみゅぱみゅが、新曲「Focus Focus」を2026年6月24日（水）に配信リリースすることが決定した。「Focus Focus」は、“光”をテーマにした軽快なエレクトロダンスチューン。スピード感のあるビートとシンセサウンドに乗せて、“焦点距離”“被写界深度”“広角”“望遠”といったカメラ用語を、きゃりーぱみゅぱみゅらしいポップな言葉遊びで展開していく。キャッチーなフックが印象的で、一