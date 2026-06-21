デビュー15周年イヤーを迎えたきゃりーぱみゅぱみゅが、新曲「Focus Focus」を2026年6月24日（水）に配信リリースすることが決定した。

「Focus Focus」は、“光”をテーマにした軽快なエレクトロダンスチューン。スピード感のあるビートとシンセサウンドに乗せて、“焦点距離”“被写界深度”“広角”“望遠”といったカメラ用語を、きゃりーぱみゅぱみゅらしいポップな言葉遊びで展開していく。キャッチーなフックが印象的で、一瞬を切り取っていくような高揚感と、駆け抜けるようなダンスグルーヴが心地よく重なり合う、きゃりーぱみゅぱみゅならではのダンスナンバーに仕上がっている。

2011年8月17日にミニアルバム『もしもし原宿』でメジャーデビューしたきゃりーぱみゅぱみゅは、今年2026年にデビュー15周年イヤーへ突入。本作「Focus Focus」は、その15周年イヤーの本格的なスタートを告げるアニバーサリーシングルだ。発表にあわせApple MusicおよびSpotifyを対象とした楽曲のPre-Add / Pre-Saveもスタートした。

さらに、明日6月22日（月）12:00より、8月22日（土）に神奈川・ぴあアリーナMMで開催されるデビュー15周年記念イベント＜PAMYU FES 〜Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary〜＞のプレオーダー受付もスタート。こちらには新しい学校のリーダーズ、氣志團、木村カエラ、FRUITS ZIPPER、MONGOL800といった豪華アーティストの出演が決定しており、15周年イヤーを彩るスペシャルなイベントとして注目を集めている。

■＜PAMYU FES 〜Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary〜＞

2026年8月22日（土）神奈川県 ぴあアリーナMM

OPEN 14:30 / START 15:30 ■出演

新しい学校のリーダーズ / 氣志團 / 木村カエラ / FRUITS ZIPPER / MONGOL800 / きゃりーぱみゅぱみゅ ■チケット料金（前売り）

全席指定 10,000円（税込）

親子席 大人 10,000円（税込） / 子供 5,000円（税込）

※6歳以上有料、ただし座席が必要な場合は5歳以下でも1名につき1枚のチケットが必要

※親子席は大人1人に対して子供2人まで / 小学生以下対象 / 先行販売のみ

※親子席は着席指定席になります。また、大人のみ子供のみではご入場頂けません。 ▼チケット先行販売

プレオーダー

2026年6月22日（月）12:00〜6月28日（日）23:59

https://eplus.jp/pamyu-fes/ ■オフィシャルサイト

https://kyary.asobisystem.com/feature/0822kpp15th_anniversaryfes ■公式ハッシュタグ

#PAMYUFES

■「キミに100パーセント - From THE FIRST TAKE」

2026年6月12日（金）配信スタート

https://lnk.to/Kimi_Ni_100_Percent