EXILE THE SECONDの2年ぶり4度目のアリーナツアー＜EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2026 “PERFECT YEAR BEST ~Born To Be Wild~”＞が6月20日（土）静岡・エコパアリーナにて初日を迎えた。◆ライブ写真EXILE THE SECONDは、“LDH PERFECT YEAR”となる2026年、本日の静岡公演を皮切りに、全国3都市5公演を巡る。ライブは、タイトルでもある”Born To Be Wild”をテーマに、各メンバーがそれぞれ、ドラムやギター、バイクなどを携え