犬が人間のニオイを嗅ぎたがる理由 1.犬にとってニオイは情報源であるから 犬が人間のニオイを嗅ぎたがるのは、犬にとってニオイは情報源であるからです。 人間が文字を読んだり言葉を聞いたりすることと同じように、犬にとってニオイは大事な情報源であり、犬の優れた嗅覚では、人間が感じ取ることのできないニオイまで識別することができるとされています。 飼い主のニオイをしきりに嗅ぐのは、飼い主が外からニ