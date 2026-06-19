FIVE NEW OLDが、3月25日にリリースしたアルバム『Feel』収録曲「Feel」の、メンバーRemix ver.を加えた「Feel (Deluxe)」を7月15日に配信リリースすることを発表した。「Feel (Deluxe)」には、感じたまま「踊れる」をテーマに全編英詞で構成されたアルバム『Feel』の全9曲に、メンバーそれぞれがリミックスを手掛け生まれ変わったリミックスバージョンの9曲と、撮りおろしメンバーコメント動画「Don’t think. “Feel”」が追加さ