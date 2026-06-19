「山形花笠まつり」まで２か月を切りました。まつりの主役、花笠を扱う店にきのう、海を越えて、笠が届きました。 【写真を見る】海を越えて花笠まつりを彩る！ベトナムから“花笠の元”となる笠届く花笠扱う店の社長が現地で形調整も（山形） 山形市七日町の「尚美堂」です。県産の土産や民芸品などを扱う店で、花笠まつりで使われる９割の花笠を扱っています。 きのう届いたのは、ベトナムで作られた２５００個もの花笠の元