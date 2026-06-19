パソコンのウイルス除去費用などの名目で、大分県国東市の70代男性が電子マネー154万円分をだまし取られたことがわかりました。 警察によりますと、国東市に住む男性（70代）は6月16日に、パソコンでインターネットを閲覧中、画面に「ウイルスに感染した」というメッセージが表示されました。 男性が表示されたサポートセンターに電話をすると、片言の日本語を話す男からウイルスの除去費用として