松屋フーズ（東京都武蔵野市）の牛丼チェーン「松屋」が、今年も夏の定番メニュー「うな丼」を6月23日午前10時から期間限定で販売します。松屋がうな丼を販売するのは、今年が8回目で、昨年好評だった「うなたま丼」の卵のおいしさをさらにこだわり、ふわふわとろとろ食感にパワーアップした「ふわたまうな丼」も発売します。【写真】うなぎトリプルだとボリュームすごー！ふわふわとろとろ食感もおいしそう！価格は、「うな