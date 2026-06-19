Mega Shinnosukeが、TVアニメ『正反対な君と僕』第2期のエンディングテーマに新曲「運命の君」が決定したことを発表した。本楽曲は、新映像が詰め込まれたTVアニメ『正反対な君と僕』のPV第3弾で初解禁。作品に登場する高校生たちのまっすぐな想いや揺れ動く感情に寄り添うようなロックチューンになっているという。『正反対な君と僕』は、「ジャンプ＋」にて連載され、累計発行部数が電子版含み210万部を突破した阿賀沢紅茶による