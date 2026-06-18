大和警察署（資料写真）神奈川県警大和署は１８日、傷害の疑いで、横浜市泉区中田東３丁目、会社員の男（６４）を逮捕した。逮捕容疑は、５月２６日午前７時２５分ごろ、大和市内の歩道で、市内に住む小学２年の女子児童（７）に体当たりをして転倒させ、左膝に軽傷を負わせた、としている。署によると、男は「私がやったことに間違いはなく、異議はありません」と供述、容疑を認めている。女児は１人で登校中に、背後から