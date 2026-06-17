暑くなると食べたくなるのが、さっぱりとした「南蛮漬け」。じつは、たれの黄金比を覚えておくだけで、魚も肉も野菜もおいしく仕上がります。今回は、夏に便利な万能レシピをご紹介します。 ▼覚えておくと便利！南蛮漬けの黄金比 甘ずっぱい味つけが絶妙な南蛮だれ。酢、しょうゆ、砂糖のバランスがよく、さっぱりと食べられます。 調味料を黄金比率で合わせれば、失敗しない南蛮だれが完成します。 1.酢、しょうゆ、砂糖をレ