JAXAは３日、今月7日に種子島宇宙センターから予定していたH3ロケット9号機の打ち上げを延期すると発表しました。台風13号の接近に伴い、打ち上げ当日の天候悪化が予想されることから、延期を決めたということです。新たな打ち上げ日は決まり次第、改めて発表するとしています。H3ロケット9号機準天頂衛星システムの「みちびき7号機」が搭載予定です。