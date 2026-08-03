テレビ朝日系「有吉クイズ」が２日に放送され、有吉弘行が出演した。この日は先週に引き続いて「芸能人版リアル人生ゲームを作ろう」。芸能生活の実体験からマス目を作成していく。麒麟・川島明は、情報番組のＭＣなどで活躍中だが、ギャラ事情が話題になると「ＭＣの金額を（受ける前は）知らないから。『帯で、毎日で』って（ギャラを）提示されて。全然、俺は『それで、ありがとうございます』やって。ほんで、ＮＧＫの出