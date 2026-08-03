ペルー南部で1日、「ナスカの地上絵」上空を遊覧飛行する小型機が墜落した/Elvis Comasongo/Reuters via CNN Newsource（CNN）ペルー南部のイカ県で1日、ユネスコの世界遺産に登録された「ナスカの地上絵」上空を遊覧飛行するアエロディアナの小型機が墜落し、欧州からの観光客11人と乗員2人が死亡した。ペルー運輸通信省は2日、アエロディアナが航空規則や運航手順に従っていたかどうかを検証すると表明。この調査が完了するまで